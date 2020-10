Sarconi (Potenza): nuovo positivo al Coronavirus. Ecco le parole del sindaco

Ancora un nuovo positivo al Coronavirus in provincia di Potenza.

Il sindaco di Sarconi, Cesare Marte, informato dalle autorità competenti comunica:

“Nel nostro comune, un cittadino è risultato positivo al Covid-19.

Si tratta di un contagio di rientro, al rientro da subito si è posto in isolamento volontario ed il giorno successivo ha effettuato il tampone.

Al momento è asintomatico, non ha avuto rapporti con nessuno, né in famiglia ne con altri.

Al momento i casi positivi nel nostro comune sono 5, così suddivisi:



1 residente a Sarconi ma domiciliato in altro comune della Val d’Agri;

1 cittadino extracomunitario residente a Sarconi, sottoposto anche al secondo tampone di controllo, si attende l’esito del secondo tampone per dichiarare la definitiva guarigione.

I casi sono seguiti dalle strutture sanitarie competenti che provvederanno a ricostruire la catena epidemiologica.

NON ABBASSIAMO LA GUARDIA, invitiamo tutti a rispettare la normativa anticovid nella maniera più scrupolosa possibile per la propria sicurezza e per quella dell’intera comunità.

Chi riscontra sintomi simil-influenzali o ha avuto contatti stretti con persone covid deve contattare telefonicamente il proprio medico di base o territoriali.

Il personale medico territoriale valuterà, a seconda delle situazioni, chi deve essere sottoposto al tampone faringeo per cercare un’eventuale positività al nuovo coronavirus.

3 semplici regole possono aiutarci a contenere il contagio:

Obbligatorio l’uso della mascherine in ambienti chiusi e all’aperto negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico.

Igiene delle mani con lavaggio frequente con acqua e sapone o, quando non possibile, con gel disinfettanti.