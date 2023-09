Satriano di Lucania: aria più pulita nelle aule scolastiche! Ecco l’intervento

Sono stati effettuati i lavori di miglioramento della qualità dell’aria nelle aule scolastiche e nella sala mensa della scuola elementare di Satriano di Lucania, con l’installazione di una nuova ventilazione meccanica.

Così spiega l’amministrazione comunale:

“L’intervento è finanziato per 22mila euro dal “Fondo scuola per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aule scolastiche” istituito dalla Regione Basilicata che ha la finalità di sostenere il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici necessarie per contenere potenziali emergenze sanitarie e di evitare il più possibile la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza”.

Ecco le foto.

