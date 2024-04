Satriano di Lucania si prepara ad accogliere un’insigne reliquia del suo Patrono San Rocco: il programma

Satriano di Lucania si prepara ad accogliere permanentemente un’insigne reliquia del suo Patrono San Rocco, operatore di misericordia, proprio nella domenica della Divina Misericordia, il 7 aprile.

L’arrivo è previsto alle 16 nella parte alta del paese; di là partirà una processione che si snoderà per le vie del borgo, accompagnata dalla Banda della Città di Calitri.

In piazza Satrianesi nel mondo la Reliquia incontrerà la scultura lignea di San Rocco, con un uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

La processione si concluderà in Chiesa Madre con l’intronizzazione della Reliquia e con una Solenne Celebrazione Eucaristica.

A Satriano, il culto per il Patrono San Rocco ebbe inizio nel 1656, come racconta l’atto notarile rinvenuto pochi anni fa nell’Archivio di Stato di Potenza e conservato in copia nella cappella che nella Chiesa Madre conserva l’icona del Santo scolpita da Giacomo Colombo.

L’arrivo di questa insigne Reliquia è perciò davvero a cuore non solo della comunità cristiana satrianese, che oggi stringe più profondi legami con il culto sempre devotissimo del suo Patrono, ma per tutti i paesi circonvicini che raggiungono Satriano per venerare il Santo in ogni momento dell’anno, oltre che nei momenti di festa.

Questo il programma.