Satriano di Lucania: studenti meritevoli pronti a ricevere le borse di studio 2022/2023! Complimenti

Oggi, 20 Febbraio, in occasione della riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in programma alle 17:00 in Aula Consiliare, verranno assegnate le borse di studio 2022/2023 “Per aspera ad astra”, istituite e finanziate dal Comune di Satriano di Lucania.

Spiega l’amministrazione nel dettaglio:

“Per il terzo anno consecutivo (le borse di studio sono state introdotte nel 2020-21), saranno premiati, con una targa al merito e un premio in denaro, gli studenti della scuola media che si sono distinti per “un ottimo rendimento scolastico e un comportamento esemplare”.

Nella seduta di oggi ci sarà la nomina del vicesindaco e l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri neo eletti.

Il CCR è stato introdotto nel 2020 per accrescere nei più giovani il senso di appartenenza alla comunità e stimolare la loro consapevolezza dei meccanismi istituzionali che ne regolano la vita.

Borse di studio e CCR sono, con la mensa scolastica basata sul riuso, tra i primi progetti pensati dall’amministrazione comunale per la scuola. Sono stati realizzati, in sinergia con la dirigenza scolastica e il corpo docente, insieme ad una serie di interventi per rendere le scuole satrianesi più moderne, più sicure, più sostenibili.

Qualche esempio:

dal 2021 le scuole hanno nuovi armadietti, schermi e lavagne interattivi;

la scuola media va verso l’autosufficienza energetica grazie all’impianto a panelli solari installato nel 2023;

da qualche mese, la scuola elementare ha un sistema di ventilazione che migliora l’aerazione nelle aule; da pochi giorni è iniziato un progetto contro lo spreco alimentare.

Altre importanti azioni saranno messe in campo nel prossimo futuro (ad esempio la sistemazione della pavimentazione esterna della scuola media), perché migliorare e arricchire la vita scolastica dei nostri ragazzi è sempre una priorità, un investimento sicuro nel futuro di Satriano”.

Ecco le foto dello scorso anno.