Scuola: impennata sui prezzi di libri, cancelleria, zaini e materiale didattico! Il monitoraggio di Federconsumatori

Dopo il caro-vacanze, sarà stangata anche sul fronte scuola per le famiglie italiane.

S’impennano infatti i prezzi di libri, cancelleria, zaini e materiale didattico.

Secondo quanto rilevano i dati del monitoraggio effettuato dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i ‘ricambi’) ammonterà quest’anno a circa 606,80 euro per ciascun alunno.

Come riportato da adnkronos “i costi del materiale scolastico registrano infatti un aumento medio del +6,2% rispetto al 2022.

In forte salita, secondo la rilevazione, è il costo dei libri: per ogni studente in media si spenderanno 502,10 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari.

La variazione rispetto al 2022 è del +4%.

Acquistando i libri usati si risparmia oltre il 26%.

Le spese sono particolarmente alte per gli alunni delle classi prime, fa notare Federconsumatori.

Uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo + 2 dizionari 488,40 euro (+10% rispetto allo scorso anno).

A tali spese vanno aggiunti 606,80 euro per il corredo scolastico ed i ricambi durante l’intero anno, per un totale di 1.095,20 euro.

Un ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo + 4 dizionari 695,80 euro (+2% rispetto allo scorso anno), oltre a 606,80 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di 1.302,60 euro.

Importi che risultano proibitivi per molte famiglie, a cui si aggiungono i costi da sostenere per l’acquisto di un pc, dei programmi e dei dispositivi necessari.

Dallo studio Federconsumatori emerge che tra computer, webcam, microfono, antivirus, programmi base una famiglia arriva a spendere da 393,88 euro a 3.844,90 euro, con un rincaro del +2,3% rispetto al 2022.

A questo va aggiunta la spesa per la connessione a internet.

Acquistando prodotti tecnologici rigenerati, si risparmia circa il 38%.

Anche secondo Assoutenti i ‘listini del comparto scolastico sono in forte rialzo per tutti i prodotti, al punto che solo per il corredo una famiglia deve mettere in conto una maggiore spesa attorno al +10% rispetto allo scorso anno, con un esborso che, per il materiale completo per l’intero anno, si aggira tra i 500 e i 600 euro a studente’.

I prezzi di uno zaino di marca per la scuola superano con facilità i 200 euro, ma possono anche arrivare a sfondare la soglia dei 1.300 euro, si afferma in una nota”.a

