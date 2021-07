Scuola, Sileri: “Difficile ricominciare in presenza, sarà processo graduale”. Ecco i dettagli

Sulla ripresa dalle scuola in presenza da settembre, il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a Radio Capital dichiara:

“Se sono preoccupato per settembre?

È una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento.

I contagi non avvengono a scuola, ma sui mezzi pubblici: è difficile ricominciare in presenza a settembre, sarà un processo graduale.

Il Green pass per docenti non credo che si farà, per ora andiamo avanti con la vaccinazione.

Il nuovo Dpcm introduce un Green pass alleggerito, perché basta la prima dose di vaccino anti-Covid per ottenerlo, e ufficializza la revisione dei parametri tarati sull’attuale scenario epidemiologico.

Il Green pass è un mezzo straordinario di prevenzione, anche ai fini della diagnostica.

Si può ottenere, oltre che con la vaccinazione, anche dopo un test diagnostico e questo può aiutare a rilevare i positivi.

Ora dobbiamo difenderci mantenendo tutto aperto.

In questo senso il Green pass è un’arma per non tornare a vedere l’Italia a colori.

Al momento l’obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro non serve, ma è una misura che potrebbe essere considerata, condivisa ed eventualmente applicata in caso di mutato scenario epidemiologico ed in base all’andamento della campagna vaccinale, che al momento sta andando molto bene”.

