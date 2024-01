Seconda vittoria stagionale per la PM Gruppo Macchia Potenza! Complimenti ragazze, avanti così

Campionato Nazionale primo livello Serie C femminile – girone A – 11° giornata.

PM GRUPPO MACCHIA POTENZA – VOLLEY’S EAGLES BARI: 3-0 (25-20, 25-20, 26-24)

Seconda vittoria stagionale per la PM Gruppo Macchia Potenza che non stecca il primo appuntamento del 2024 andando a vincere tra le mura amiche delle Palestra Caizzo di Potenza lo scontro diretto con la Volley’s Eagles Bari.

Il sestetto guidato dai coach Elena Ligrani e dal vice Gabriele Perna si è imposto con un netto 3-0 sulle baresi raggiungendo così quota 9 punti in classifica allontanandosi dalle aquile baresi e portandosi ad un più sicuro +4.

Primo e secondo set in cui le potentine capitanate da Livia Di Camillo hanno dettato il passo mettendo in campo buone giocate e chiudendo in entrambi i casi con un doppio 25-20.

Nel terzo set, complice anche un moto di rivalsa delle baresi, il set è stato più tirato ed avvincente ma a spuntarla sono state sempre le rossoblù di coach Ligrani che ai vantaggi hanno chiuso la contesa sul 26-24.

Nel prossimo turno la PM Gruppo Macchia sarà di scena a Trani domenica 14 gennaio alle 18:00 in casa della Lavinia Group.