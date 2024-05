Semifinale playoff: per l’Academy Basket Potenza è dentro – fuori! I dettagli

Persa di misura in casa gara 1 di semifinale domenica, l’Academy viaggia alla volta di Cercola, dove domani sera, con palla a due alle ore 20.00, Sofo Assui e compagni si troveranno di fronte al primo dentro – fuori della stagione.

I rossoblù dovranno infatti vincere in Campania per impattare la serie e riportarla poi eventualmente domenica al PalaPergola per la “bella”.

I quaranta minuti disputati a Potenza domenica hanno dimostrato una Cercola solida e non a caso in semifinale a dispetto del settimo posto conquistato in stagione regolare, del resto Moccia e compagni hanno violato l’impianto potentino bissando – ad una sola settimana di distanza – il blitz di Caiazzo valso l’accesso al secondo turno.

Non solo Smorra – Moccia – Luongo (53 dei 70 punti messi a segno dagli ospiti portano la loro firma) ma anche un supporting cast capace di suonare perfettamente il suo spartito e precisi equilibri tattici sui due lati del campo hanno permesso agli arancioneri di vincere gara 1 al termine di un secondo tempo controllato quasi per intero, seppur con uno scarto praticamente mai superiore al doppio possesso.

Servirà, dunque, un’Academy emotivamente e tecnicamente più in partita per limitare i punti di forza avversari ed assumere l’inerzia di una sfida a questo punto decisiva per il prosieguo della stagione dei potentini.

“La sconfitta di domenica ci ha fatto malissimo, ma per fortuna abbiamo un’altra partita da giocare domani.

Conosciamo le nostre potenzialità e sappiamo che andiamo a Cercola a vincere per allungare la serie”.

Questo il commento del lungo Sofo Assui alla vigilia dell’ultimo allenamento prima di gara 2, la cui direzione arbitrale è affidata a Valeria Santoro e Luca Moriello.