Sicignano-Potenza: ultimati altri due viadotti! Ecco gli interventi

Sulla Sicignano-Potenza sono stati completati gli interventi sui due viadotti Santavenere I e II verso Salerno con la conseguente riattivazione della viabilità in tale direzione, tra gli svincoli di Vietri e Buccino.

Le opere in questione valgono 3,2 mln di, i lavori sono stati necessari a garantire il ripristino degli impalcati e l’esecuzione di altre opere accessorie, nell’ambito della programmazione per l’ammodernamento e la messa in sicurezza di tutto il raccordo, come da accordi tra Regione Basilicata e Anas.

Lo annuncia il Consigliere Donatella Merra che rammenta l’attenzione posta dalle istituzioni regionali su questa arteria strategica nello scorso ciclo programmatorio.

Ha proseguito Merra:

“Complessivamente sono stati investiti dalla Regione più di 100 mln di euro per intervenire su 20 viadotti e 3 gallerie.

Si tratta di azioni fondamentali per la viabilità regionale che necessita di strade e collegamenti più sicuri e adeguati alle esigenze dell’utenza.

Entro la prossima della primavera, come anticipato da Anas, sarà altresì ultimata la demolizione del bypass provvisorio in direzione di Potenza per assicurare il transito anche sulla careggiata opposta con tre viadotti ammodernati.

Nei mesi scorsi, in occasione di alcuni sopralluoghi, avevo chiesto all’impresa esecutrice di accelerare i lavori con l’obiettivo di recuperare sui tempi del cronoprogramma.

L’auspicio, dopo essere riusciti ad aprire la Tito-Brienza, attesa da decenni, è che anche su questa importante arteria prosegua la graduale dismissione dei cantieri secondo le tempistiche stabilite per restituire alla comunità una strada ottimizzata e rispondente a più elevati standard di fruibilità e sicurezza”.

Ecco quanto comunica anche l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Dina Sileo:

“Sul Raccordo Autostradale 5 ‘Sicignano-Potenza’, in direzione Salerno, sono stati completati i significativi interventi di manutenzione sui viadotti ‘Santa Venere I’ e ‘Santa Venere II’, per un investimento di circa 3,2 milioni di euro.

Quest’opera ha permesso la riapertura di un tratto di circa 2,2 chilometri tra Vietri Di Potenza e Buccino, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico in entrambi i sensi di marcia.

Sono stati sostituiti gli impalcati, risanate le strutture di supporto ed è stato installato un sistema per la gestione delle acque di piattaforma.

Entro la prossima primavera saranno completati ulteriori lavori che garantiranno la piena fruibilità dell’intero tratto autostradale, inclusa la riapertura del Viadotto Carpineto I.

Un ulteriore passo avanti verso il miglioramento delle infrastrutture stradali, presupposto imprescindibile per lo sviluppo del territorio”.