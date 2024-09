Slalom automobilistico “Coppa Città di Tito”: tutto è pronto per la quinta edizione. Ecco i dettagli

Dopo il successo che nel 2023 ha festeggiato e premiato il ritorno dello slalom automobilistico “Coppa Città di Tito” a distanza di ben venticinque anni, tutto è pronto per la quinta edizione, in programma il 14 e 15 Settembre prossimi ed organizzata dalla scuderia Basilicata Motorsport, a cui va il merito di aver riportato in auge la gara lucana.

L’appuntamento è tappa titolata del calendario ACI Sport con le validità di Coppa Italia 4^ zona, Trofeo Bicilindriche, e prova del 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) e si svolgerà lungo un percorso di 2800 metri ricavato sulla strada provinciale ex SS95 che dall’abitato del paese porta all’antica Torre di Satriano.

Lo scettro della quarta edizione appartiene al beniamino lucano Carmelo Coviello che, al volante della sua Osella PA21 Viktor Suzuki sul podio della vittoria ha ricordato con emozione la sua partecipazione alla corsa titese appena diciannovenne.

Per il driver di Potenza sarà impossibile mancare anche quest’anno.

Le iscrizioni sono ancora in corso e potranno essere effettuate nell’area dedicata del sito della federazione, entro le ore 24 di mercoledì 11 settembre.

Alla competizione sono ammesse le vetture appartenenti ai diversi gruppi e classi previste dal regolamento ACI Sport, come le vetture sport prototipi, monoposto e formule, Kart Cross, oltre alle comuni vetture turismo appartenenti ai gruppi E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, gruppi A ed N, alle vetture strettamente di serie che concorreranno nei gruppi Racing Start e Racing Start Plus, e quelle appartenenti alle HST (auto storiche).

L’evento sarà anche prova della specialità turistica slalom con una nutrita partecipazione di vetture impegnate nella sfida a media.

Il programma della gara prevede nella giornata di sabato 14 settembre le operazioni di verifica sportiva e tecnica dei partecipanti presso il centro sportivo Santa cecilia a Tito ed entrerà nel vivo domenica 15 alle 9.40, con la ricognizione ufficiale del tracciato, seguita dalle tre manche a punti scegliendo, ai fini della classifica assoluta, la miglior prestazione di ciascun concorrente.

Per informazioni: www.basilicatamotsport.com, tel. 337.1878181.