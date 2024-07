Sono trascorsi 32 anni dall’attentato in cui hanno perso la vita il giudice Borsellino e la sua scorta. Il ricordo di Bardi

“Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Walter Eddie Cosina e Vincenzo Li Muli non sono soltanto nomi da ricordare in occasione di anniversari o di particolari ricorrenze.

Sono nomi che appartengono a tutti perché il loro sangue versato sull’asfalto di via Mariano D’Amelio, a Palermo, ha concimato generazioni di cittadini italiani che hanno interiorizzato i valori della legalità e della lotta alle mafie.

Sono trascorsi 32 anni dall’attentato di stampo terroristico-mafioso in cui hanno perso la vita il giudice Borsellino e la sua scorta ma il ricordo e l’esempio di questa squadra di eroi, come quella del magistrato Giovanni Falcone che ha avuto lo stesso destino a Capaci soltanto 52 giorni prima, rimarranno per sempre nei nostri cuori.

A loro dobbiamo infinita gratitudine e riconoscenza perenne”.

Così il Governatore Vito Bardi.