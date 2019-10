Sorpreso ad appiccare incendi ai confini della Basilicata! Intervenuti Carabinieri e Vigili Del Fuoco

L’ennesimo piromane è stato beccato dai Carabinieri.

Un 27enne di Rocca Imperiale (Cs), lungo la provinciale 150 “Fondo-Valle”, si è preso la briga di scendere dalla sua Fiat Panda, appiccare il fuoco alle sterpaglie posizionate a bordo strada, per poi ripartire.

Un’operazione che avrebbe ripetuto più volte senza accorgersi della presenza dei militari.

Questi ultimi, infatti, hanno visto il giovane appiccare il fuoco per tre volte consecutive in vari punti della strada.

Quando il 27enne si è messo in macchina per scappare, è stato bloccato dai Carabinieri che lo hanno perquisito, trovandolo in possesso dell’accendino.

In auto, invece, è stato rinvenuto un coltello a serramanico, utilizzato per tagliare dei ceppi di erba o arbusti secchi, utilizzati come inneschi dei focolai accesi.

Intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme (propagatesi a causa del forte vento).

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.