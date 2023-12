Stellantis: incontro a Roma per difendere una catena del valore che è presente da decenni in Basilicata. I dettagli

L’On. Michele Casino, assessore alle attività produttive della Regione Basilicata, ha partecipato a Palazzo Piacentini al tavolo con il ministro delle imprese e del made in Italy, l’ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica e i vertici di Stellantis sul futuro degli stabilimenti automotive in Italia:

“Ci avviamo verso una soluzione che potrà sicuramente ridare lustro e prospettiva alla produzione automobilistica in Italia.

Le garanzie sui volumi produttivi e lo sforzo del governo per accompagnare il processo di transizione ecologica, si stanno incontrando per giungere a un approdo finale che sicuramente potrà dare nuove garanzie anche da un punto di vista lavorativo.

Ho portato il caso della regione Basilicata, dove come giunta regionale abbiamo dotato l’indotto di tanti strumenti per superare un momento inedito di crisi, ma sul tema ho chiesto anche un sostegno deciso e un cambio di impostazione da parte di Stellantis, per difendere e valorizzare una catena del valore che è presente da decenni in Basilicata e che vale migliaia di posti di lavoro.

Non solo Stellantis, dunque, ma bisogna difendere anche l’indotto“.

Dopo l’incontro di oggi, ci saranno altri cinque tavoli tecnici, si inizierà già prima delle feste natalizie, per arrivare finalmente a un piano condiviso tra Governo, azienda, regioni e parti sociali.