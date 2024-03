Stellantis, tavolo su Melfi: nuovo cambio di programma del Ministro Urso. I dettagli

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo un colloquio telefonico con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi – che si è fatto partecipe anche delle richieste delle organizzazioni sindacali – ha deciso di convocare comunque il tavolo su Melfi per martedi 2 aprile alle 11.30, come inizialmente previsto.

Spiega ansa che “la riunione si svolgerà anche in assenza di Stellantis, che ritiene – viene spiegato – di non poter partecipare per propria policy aziendale nel periodo di campagna elettorale.

L’azienda ha confermato al Ministero la sua disponibilità a partecipare all’incontro a elezioni avvenute.

La prossima settimana si svolgeranno anche gli incontri per gli stabilimenti in Piemonte e Abruzzo, per i quali è invece confermata la presenza della azienda”.