Su Potenza è arrivata la primavera con temperature oltre i 20 gradi! Ecco le ultime previsioni

Weekend pasquale stabile, asciutto e piuttosto caldo è previsto con temperature in graduale aumento, dove si profilano picchi termici dai connotati simili-estivi.

Che tempo ci attende su Potenza per oggi e per Pasqua?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Sabato 30 Marzo, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 9°C.

Domenica 31 Marzo avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.