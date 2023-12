Su Potenza tempo e temperature in miglioramento? Ecco le previsioni aggiornate

Un campo di alta pressione conquisterà il bacino del Mediterraneo, determinando una fase di tempo stabile e soleggiato tra Molise, Puglia e Basilicata.

Le temperature subiranno un graduale aumento nei valori massimi, mentre tenderanno a diminuire nei valori minimi.

Quindi su Potenza che tempo ci attende nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 17 Dicembre, avremo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 0°C.

Lunedì 18 Dicembre avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.