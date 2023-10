Su Potenza tempo in peggioramento? Ecco le previsioni

Su Potenza peggioramento delle condizioni meteo in arrivo?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 20 Ottobre, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 19°C.

Sabato 21 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Rasserenamenti in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

