Su Potenza torna la pioggia? Ecco le previsioni aggiornate

Tregua dall’estate rovente.

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Quindi che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi Martedì 23 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 17°C.

Nella giornata di Mercoledì 24 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 19°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.