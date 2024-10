Sul treno Potenza-Salerno gli oncologi Pizzuti e Bilancia, insieme alla referente Paradiso e a un team di volontarie: ecco l’iniziativa

“Potenza avrà l’onore, domani, di ospitare la campagna Frecciarosa, “La prevenzione viaggia in treno”, un’iniziativa di grande rilevanza che promuove la salute e il benessere dei cittadini.

È con piacere che accolgo questo evento, che non solo sensibilizza la popolazione sull’importanza della prevenzione oncologica, ma lo fa in modo innovativo e accessibile, portando la cultura della salute direttamente a bordo dei treni”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico.

Il treno partirà dalla stazione di Potenza Centrale alle ore 12:17, diretto a Salerno.

Aggiunge Latronico:

“La presenza a bordo del treno degli oncologi Angela Pizzuti e Domenico Bilancia, insieme alla referente Carmen Paradiso e a un team di volontarie, rappresenta un’occasione preziosa per i passeggeri di ricevere informazioni cruciali su come ridurre i fattori di rischio e mantenere uno stile di vita sano.

La prevenzione primaria e gli screening oncologici, come la mammografia, il pap test e la ricerca del sangue occulto nelle feci, sono strumenti fondamentali per una diagnosi precoce e, di conseguenza, per aumentare le possibilità di cura.

È fondamentale che iniziative come questa siano supportate e promosse a tutti i livelli, poiché il miglioramento della salute pubblica dipende anche dalla nostra capacità di informare e coinvolgere i cittadini.

La distribuzione del Vademecum della Salute, frutto della collaborazione con il Ministero della Salute, rappresenta un ulteriore passo verso la diffusione di conoscenze importanti e utili.

Desidero quindi esprimere il mio plauso alla Fondazione IncontraDonna, al Gruppo FS e a tutti gli enti e le istituzioni coinvolte in questa lodevole iniziativa.

La salute è un diritto fondamentale e la prevenzione deve diventare una priorità per ciascuno di noi.

Invito tutti i cittadini a partecipare a questo appuntamento e a cogliere l’opportunità di informarsi sui servizi a disposizione, per costruire insieme una Basilicata più sana e consapevole”.

Per maggiori dettagli sulla campagna Frecciarosa, sui servizi a disposizione e sulle tappe del treno della prevenzione, è possibile consultare il sito ufficiale www.frecciarosa.it.