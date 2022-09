Tito, il Dott. Caronna va in pensione! Ecco gli auguri del Sindaco

“Oggi abbiamo fatto gli auguri di buona pensione al Dr. Donato Caronna”.

Queste le parole del Sindaco di Tito, Graziano Scavone, che prosegue:

“È stata l’occasione per ringraziarlo, anche a nome dell’intera amministrazione comunale, per il servizio reso come medico di famiglia in oltre venticinque anni di permanenza nella comunità titese.

Ne ho approfittato per ringraziarlo anche della disponibilità mostrata in occasione delle campagna vaccinale e più in generale nella gestione della fase pandemica.

La Città di Tito è grata!”.

Al Dott. Caronna i migliori auguri per la meritata pensione.a

