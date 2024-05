Tito: “la strada provinciale 95 è in stato di deperimento e decadimento”. La richiesta del sindaco

Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla SP95.

È quanto chiede il primo cittadino di Tito, Graziano Scavone, in una lettera inviata al presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano e al dirigente dell’Ufficio Viabilità, l’ingegner Enrico Spera.

Ha scritto il sindaco:

“Chiediamo l’immediata esecuzione di interventi di manutenzione stradale sull’intero tratto della SP 95, tratto assolutamente strategico essendo viabilità complementare per la SS 95 var”.

Gli ultimi interventi significativi di ripavimentazione risalgono al 2017, quando il tratto stradale della SP 95 che attraversa il territorio di Tito era ancora in carico all’Anas.

Da allora salvo alcuni interventi di ripavimentazione della strada eseguiti nel 2019 in alcuni tratti specifici ove si sono registrati, e purtroppo continuano a registrarsi nei tratti non ripavimentati, diversi incidenti stradali, l’intero percorso viario in territorio di Tito è in uno stato di deperimento e decadimento.

Prosegue il sindaco di Tito:

“Pur comprendendo le difficoltà finanziarie dell’ente francamente inizia ad essere difficilmente comprensibile lo stato di assoluta incuranza circa le attività manutentivi ordinarie e straordinarie che la viabilità deve possedere al fine di garantire la sicurezza stradale necessaria.

Una condizione di incuria che, oltre a creare disagi agli automobilisti, può creare gravi pericoli agli utenti stradali.

Sono tante le situazioni su cui intervenire: dalla pavimentazione sconnessa in diversi punti con rischio di cedimento anche in diversi punti del centro abitato, al manto stradale esterno ed interno al centro abitato con situazioni erose al punto che inizia ad emergere il materiale di fondo della strada, alle barriere stradali divelte da anni a seguito di incidenti e non ancora ripristinate, finanche all’assenza di segnaletica orizzontale e alla vegetazione invasiva lungo la strada.

Inoltre, facendo seguito a quanto già richiesto in passato, chiedo l’immediata esecuzione degli interventi di ripavimentazione del manto stradale nelle curve all’altezza di Contrada Botte/C.da Nuvolese, tratto sul quale continuano a verificarsi incidenti stradali”.