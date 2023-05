Tito: rinnovato il Consiglio Comunale dei ragazzi! Auguri di buon lavoro a questi bimbi

Anche il Comune di Tito ha aderito all’iniziativa DIRITTI IN COMUNE, promossa da UNICEF Italia con il patrocinio di Anci, in occasione del 32° anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Una campagna di comunicazione che mira a sensibilizzare le amministrazioni locali nel mettere al centro di ogni politica i diritti delle bambine/i e degli adolescenti.

Spiega l’amministrazione:

“La settimana scorsa, infatti, abbiamo rinnovato, dopo la sospensione a causa della pandemia da Covid 19, il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Uno strumento a disposizione delle bambine/i per portare all’attenzione degli amministratori le loro istanze e per far valere il diritto a dire la propria sulle decisioni che li riguardano”.

