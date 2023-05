Ancora un incidente alle prime luci del mattino di ieri.

Coinvolti, poco dopo le ore 6:00 sulla provinciale della Val D’Agri nei pressi dell’uscita per Grumento Nova e per cause da definire, due veicoli.

Entrambi i guidatori sono stati trasportati rispettivamente uno all’Ospedale di Villa D’Agri e l’altro, in l’eliambulanza, all’Ospedale San Carlo di Potenza.

Sul posto il tempestivo intervento anche della Polizia Stradale e dei Carabinieri.

