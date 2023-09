Tolve: ancora festa grande in onore di San Rocco! Ecco il programma

Ancora celebrazioni a Tolve (PZ) per il Santo patrono del paese: San Rocco.

Venerato dalla Chiesa come protettore dei pellegrini, degli appestati e dei contagiati (simbolo di carità e guarigione verso i malati), è anche invocato, in molti paesi, come protettore degli animali e dagli eventi catastrofici naturali.

Emblema delle sofferenze, è considerato anche il patrono degli invalidi, dei prigionieri e degli emarginati.

Tra i tanti paesi della nostra Regione in cui il San Rocco è venerato e festeggiato, il primo posto è certamente riconosciuto a Tolve, paese che vanta una lunga e vivace tradizione del culto per il Santo che ogni anno richiama (nella duplice ricorrenza del 16 Agosto e 16 Settembre) decine di migliaia di pellegrini da tutta la regione e dalle regioni vicine, come testimoniano le migliaia di ex voto conservati nella “Casa del Pellegrino“.

La motivazione del doppio festeggiamento non è ancora ben chiara.

Le fonti storiche certe associano questa scelta all’andamento di quella che era vita agricola: nel mese di Agosto, infatti, i contadini tolvesi erano impegnati nei campi nella raccolta del grano e la festa del Santo patrono li distoglieva dai loro impegni.

In entrambe le occasioni, a mezzogiorno, si svolge una solenne processione, dove la statua di San Rocco è portata a spalla dai devoti per le vie cittadine.

All’uscita dalla chiesa della Statua del Santo, le campane completano il tutto suonando a festa, accompagnate dall’Inno a San Rocco della banda.

In occasione dell’evento festivo, la statua è ricoperta da un manto d’oro realizzato componendo i numerosissimi ex voto donati al Santo per testimoniare il sentito legame di devozione e testimoniare le Sue virtù miracolose.

Tra gli eventi in programma per festeggiare San Rocco si segnala il concerto dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”, per la seconda volta nella nostra regione dopo Matera.

L’evento torna per restituire contemporaneità ai classici della musica popolare salentina.

L’appuntamento, organizzato dal Comitato Feste, si terrà oggi 16 Settembre 2023, in Piazza G. Delfino alle ore 21:30.

Ecco nel dettaglio il programma civile con gli eventi previsti per oggi e domani.

