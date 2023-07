Topolino torna in Basilicata sull’antica via Appia! I dettagli

Nell’ambito delle attività di promozione della candidatura della “Via Appia. Regina viarum” per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale, è in corso una collaborazione tra il Ministero della Cultura, con il Servizio II – Ufficio UNESCO del Segretariato generale e la casa editrice Panini, che prevede la pubblicazione di una storia a fumetti in 5 episodi “Topolino e la via della storia”, un viaggio nel tempo e nello spazio lungo la via Appia Antica in compagnia di Topolino e i suoi amici, scritta dallo sceneggiatore Francesco Artibani e disegnata da Alessandro Perina.

Nel quarto episodio della storia, i protagonisti del viaggio nel tempo faranno tappa a Venosa: martedì 25 luglio, alle ore 18.30, a Venosa presso il Castello Ducale, Sala del Trono.

Dopo i saluti istituzionali di Marianna Iovanni, sindaco di Venosa, Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata e Antonio Nicoletti, direttore generale di Apt Basilicata, interverranno Francesco Artibani, sceneggiatore di Topolino, Laura Acampora, archeologa dell’ufficio Unesco del Ministero della Cultura , Roberto Paci Dalò, artista e disegnatore.

Subito dopo verrà presentata l’opera d’arte “Mappia” dell’artista e cartografo Roberto Paci Dalò.

Nell’opera, una mappa lunga oltre 9 metri in formato di leporello, ispirata alla Tabula Peutingeriana, copia medievale di un’antica “carta stradale” romana, appaiono stilizzati i tracciati dell’Appia Claudia e della Traiana, associati a una serie di luoghi, architetture, accadimenti storici e artistici raffigurati tramite il disegno.

L’artista ha unito, così, le pratiche dello scriba e del miniaturista medievale, in un viaggio lungo la Via Appia che mette in evidenza i momenti salienti e i personaggi apparsi nell’arco di ventitré secoli fino ai giorni nostri, mostrando tutta la vitalità e la straordinarietà della Regina Viarum.

L’opera accompagna la candidatura, fortemente voluta dal Ministero della Cultura, della Via Appia nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, insieme a un documentario realizzato appositamente dalla RAI.

Mercoledì 26 in piazza Orazio dalle 9 alle 11 i bambini parteciperanno al laboratorio “Topolino e la Via della Storia”, che sarà tenuto da artisti della Panini Disney, il disegnatore Marco Palazzi e lo sceneggiatore Francesco Artibani.

L’iniziativa del Ministero della Cultura si intreccia con il progetto che ormai da diversi mesi vede insieme Panini con la Regione Basilicata per la realizzazione di 5 storie ambientate nei parchi lucani nell’ambito del programma regionale Ambiente Basilicata.

Proprio per questo l’evento di Venosa assume un valore ancora più importante in quanto rafforza ulteriormente il progetto di promozione territoriale attraverso uno strumento culturale al contempo innovativo e popolare come il fumetto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)