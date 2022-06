Tra Basilicata e Calabria incidente sul lavoro: purtroppo, una persona ha perso la vita!

Riceviamo e pubblichiamo una nota della società Mercure Srl:

“Questa mattina si è verificato un incidente all’interno della Centrale del Mercure.

Durante il fermo degli impianti per manutenzione, un lavoratore di una ditta esterna cui sono stati affidati i lavori è deceduto in circostanze che sono in via di accertamento.

Sul posto sono in corso le indagini per ricostruire lo svolgimento dei fatti.

La società Mercure Srl e tutto il suo personale sono profondamente colpiti ed esprimono il proprio dolore per l’accaduto”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.a

