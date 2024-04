Tragico incidente a Pignola: Vigile urbano di Potenza ha perso la vita

Come anticipato, un nuovo incidente mortale si è consumato sulle strade lucane.

La vittima è un uomo di Potenza, Michele Pellegrino, di 47 anni, agente della polizia locale del capoluogo.

Nel primo pomeriggio, come specifica reinews, era a bordo di una moto lungo la Statale 92, nei pressi di Pignola, quando è avvenuto l’incidente, in cui non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Profondo e commosso cordoglio è stato espresso dal sindaco della città, Mario Guarente.

Le squadre dell’Anas hanno invece disposto provvisoriamente il senso unico alternato.