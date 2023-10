Tragico incidente a Potenza: una persona ha perso la vita

Ancora un tragico incidente sulle strade lucane.

Come riporta rainews: “Un uomo di 50 anni di Potenza è morto in un incidente stradale, in viale del Basento, nel capoluogo.

L’uomo era alla guida di un motociclo, quando si è scontrato con una Fiat Punto, alle 12:30 circa.

A bordo dell’auto, un uomo e una donna.

Il conducente è stato sottoposto ad alcol-test.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale.

Sulle cause e la dinamica dell’impatto sono in corso accertamenti”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.

