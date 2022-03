Trasporto extraurbano in Basilicata: buone notizie per 1200 lavoratori! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa ad opera del Segretario generale Filt Cgil Basilicata, Luigi Ditella, e del Segretario Fit Cisl Basilicata, Sebastiano Colucci sull’accordo sindacale con Sita.

Ecco nei dettagli:

“Oggi, nella sede dell’azienda Sita, la più importante del consorzio Cotrab che gestisce il trasporto extraurbano in Basilicata, Filt Cgil e Fit Cisl hanno raggiunto un importante accordo che risolve antichi contenziosi e mette soldi in tasca ai lavoratori preparandosi così in maniera più serena alla fase delle gare.

Siamo lieti di essere fiorieri di una nuova stagione di concertazione e accordi con la responsabilità di rappresentare le organizzazioni sindacali più grandi e storicamente più radicate, mentre altri rompendo l’asse confederale, cercano consenso costituendo una nuova triplice.

Riteniamo che restare nel merito e dare risposte ai lavoratori è il migliore modo di fermare i tentativi di protagonismo e di populismo che si annidano nel settore dei trasporti.

L’accordo si estende in quattro punti:

l’istituzione del ticket pasto del valore di 4 euro per quest’anno e di 5 per il prossimo,

l’estensione a tutti i lavoratori dell’accordo regionale del 3 Febbraio 1988,

un aggiornamento del verbale nei casi di sinistri passivi,

una tantum per i contenziosi sull’applicazione di diversi istituti del trattamento economico spettante ai lavoratori, in particolare modo le ferie, con una somma variabile in base all’anzianità di servizio da 500 a 900 euro.

L’accordo sarà valido dal 1° Maggio 2022 se, a tale data, almeno il 90% dei lavoratori avrà sottoscritto l’adesione attraverso accordi transattivi individuali, da formalizzare in sede assistita.

Ci auguriamo che questo sia il primo passo verso una nuova stagione concertativa finalizzata a raggiungere l’obiettivo di migliorare la vita lavorativa dei 1200 lavoratori del TPL attraverso i fatti e non le strumentalizzazioni”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)