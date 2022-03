Avigliano ricorda Dante a oltre 700 anni dalla morte! Ecco l’iniziativa con queste scuole

In occasione del Dantedì, il Comune di Avigliano ha organizzato un incontro con una delegazione di studenti dell’Istituto comprensivo “Silvio Spaventa Filippi” di Avigliano centro e dell’Istituto comprensivo “Federico II di Svevia” di Lagopesole.

All’iniziativa che si è svolta nel Chiostro del Comune, hanno preso parte:

il Sindaco Giuseppe Mecca,

l’assessore alla cultura Angela Maria Salvatore,

l’assessore ai lavori pubblici Marianna Claps,

lo scrittore Claudio Elliott,

la Dirigente scolastica dell’Istituto “Silvio Spaventa Filippi” Adriana Formetta,

la Presidente della Casa di riposo “Sacra Famiglia” Anna Zaccagnino.

Elliott, docente e scrittore di libri per l’infanzia di fama nazionale, è autore del volume dal titolo “Nel mezzo del cammin. Brani scelti dalla Divina Commedia” Raffaello editore.

Così come racconta il sindaco Avv. Giuseppe Mecca “nel corso della mattinata lo scrittore ha spiegato agli studenti presenti l’importanza e l’attualità della Divina Commedia, un’opera che custodisce valori universali, e ha interagito con loro ascoltando l’interpretazione di svariate terzine dantesche.

Le delegazioni studentesche hanno preparato per il Dantedì alcuni lavori incentrati sulla Divina Commedia che sono stati donati agli ospiti della Casa di riposo ‘Sacra Famiglia’.

La giornata interamente dedicata al Sommo Poeta si è caratterizzata per il confronto intergenerazionale e per un’ampia riflessione sulla conoscenza quale strumento fondamentale per affrontare la vita e costruire relazioni”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)