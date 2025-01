Trasporto pubblico: arriva il secondo autobus sulla linea Acerenza-Potenza. I dettagli

“Il 2025 inizia con buone notizie.

La richiesta di un secondo autobus sulla linea 268 Acerenza-Potenza è stata accettata.

Doppio autobus di andata e ritorno per Potenza”.

Così annuncia il sindaco di Acerenza Fernando Scattone che aggiunge:

“Ringraziamo la Regione Basilicata, nello specifico il dipartimento regionale con delega ai trasporti e l’assessore Pepe, per aver raccolto l’appello per il mio tramite, dei tanti genitori, studenti, pensionati e pendolari che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per recarsi presso il capoluogo di regione e che ha prodotto il tanto auspicato potenziamento del servizio di trasporto pubblico nella fascia oraria più affollata, ovvero la fascia mattutina e pomeridiana.

Le maggiori criticità, più volte segnalate all’ente gestore del servizio, la Provincia di Potenza che attendeva ovviamente un intervento regionale per poter potenziare il servizio, si verificano alle 6.45 con partenza da Acerenza e interessa diversi comuni dell’interland, Oppido Lucano, Cancellara e Pietragalla, in cui molti pendolari, per lo più studenti, lavoratori e anziani, attualmente non trovano posto a sedere e sono costretti a viaggiare in piedi per tutta la durata della corsa o addirittura cercare mezzi alternativi di trasporto”.