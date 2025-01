Paterno, buoni sport: ecco requisiti e come fare domanda

In riferimento al Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori, Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione di Buoni sport, si rende noto che il Comune di Paterno offrirà 16 Buoni sport del valore di € 200,00 ciascuno, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’Avviso dedicato.

I soggetti beneficiari sono le persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico residenti nel Comune di Paterno con Isee in corso di validità non superiore a € 20.000,00.

Le domande, redatte secondo il modello all’uopo predisposto, vanno presentate, unitamente alla Certificazione Isee in corso di validità, o direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente o tramite pec all’indirizzo comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it .

In caso di minore o incapace la domanda va presentata dall’esercente la potestà o tutela legale.

Il termine ultimo di presentazione è fissato per le ore 12:00 del 14 Febbraio 2025.

Ecco l’avviso dell’Amministrazione Comunale.