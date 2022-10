Tutti col naso all’insù per ammirare l’eclissi solare! Ecco quando

Oggi, martedì 25 ottobre 2022, sarà visibile una spettacolare eclissi solare parziale visibile dall’Italia.

Come specificato dall’astrofisico Gianluca Masi, il fenomeno astronomico si verifica:

“quando la Luna, in corrispondenza del novilunio, si trova a transitare dinanzi al disco solare, occultandolo, determinando così l’eclissi di Sole”.

Come riporta Fanpage:

“L’eclissi può essere parziale o totale, in base alla percentuale del disco solare oscurata dal passaggio del satellite della Terra; tale percentuale è determinata dalla precisione dell’allineamento del sistema Sole-Luna-Terra.

L’eclissi solare parziale di oggi sarà visibile da tutta l’Italia, con alcune differenze in base alla posizione geografica.

Come per altri fenomeni astronomici che coinvolgono il Sole e la Luna, la posizione geografica da cui li si osserva determina l’ora di inizio e di fine, l’intensità e anche la possibilità che essi si verifichino o meno.

Ad esempio, l’eclissi parziale di oggi non sarà visibile da New York, mentre in alcune aree della Russia si determinerà un oscuramento superiore all’80 percento, la soglia massima di questo specifico evento.

In Italia, come indicato, dovremo ‘accontentarci’ di un disco solare rosicchiato al massimo del 23 percento circa.

L’eclissi solare parziale di oggi sarà visibile da tutta l’Italia, ma con alcune differenze non solo nell’orario di inizio e di fine dell’evento, ma anche della percentuale di disco solare ‘rosicchiato’ dal passaggio della Luna.

Le località più fortunate saranno quelle più spostate verso Nord Est e più in generale dell’Italia orientale.

Le eclissi di Sole non vanno mai guardate a occhio nudo; l’osservazione diretta provoca danni gravissimi alla vista fino alla cecità”.

