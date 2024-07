Un successo travolgente le giornate di Ruoti in Sport con la partecipazione di circa 40 associazioni e federazioni sportive. Ecco le foto

Le giornate di Ruoti in Sport si sono recentemente svolte con un successo travolgente, attirando una grande partecipazione da parte di atleti, appassionati e cittadini.

L’evento, che ha avuto luogo il 6 e il 7 Luglio, ha trasformato il paese in un vivace epicentro di attività sportive e ricreative, dimostrando ancora una volta l’importanza dello sport come elemento di coesione sociale e promozione del benessere.

Il programma delle giornate di Ruoti in sport ha offerto una vasta gamma di discipline sportive grazie alla partecipazione di circa 40 associazioni e federazioni sportive, dal calcio al basket, dall’atletica leggera alle esibizioni di boxe, passando per il ciclismo e motociclismo, tiro con l’arco, bocce e tennis tavolo, scacchi, urban nordik walking, obstacle course race, gare di orienteering, senza dimenticare le attività per i più piccoli e gli eventi di fitness per tutte le età.

Questa varietà ha permesso a persone di ogni età e livello di abilità di partecipare, promuovendo uno spirito di inclusività e comunità.

Particolare attenzione è stata dedicata all’inclusione, con la partecipazione di atleti paralimpici del sitting volley che hanno dimostrato come lo sport possa essere un veicolo di integrazione e superamento delle barriere.

La partecipazione è stata davvero notevole, famiglie, giovani, adulti e bambini hanno riempito il centro storico e le strutture sportive messe a disposizione per l’evento.

Le giornate sono state un’opportunità non solo per gli sportivi locali, che hanno mostrato il talento e l’impegno dei giovani atleti di Ruoti, ma anche per atleti provenienti da tutta la regione e da fuori regione, che hanno colto l’occasione per mettersi alla prova in un contesto stimolante e accogliente.

La voglia di stare insieme e di condividere momenti di svago e sport è stata palpabile, creando un’atmosfera di festa e comunità.

La cerimonia di premiazione ha rappresentato il culmine dell’evento, presenti il Presidente del CONI Leopoldo Desiderio, il Presidente del CIP Comitato Paralimpico Basilicata Gerardo Zandolino e il coordinatore regionale di Sport e Salute Basilicata Matteo Trombetta, il Delegato Comitato Regionale F.I.G.C. LND Basilicata Domenico Ciaglia, il presidente FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Basilicata Mario Giugliano, la referente minibasket Basilicata FIP Federazione Italiana Pallacanestro Rosanna Sabia, il Presidente della Federazione Scacchistica Italiana Basilicata Mario Fiore, hanno arricchito l’evento con i loro interventi, e poi ancora la presidente della FIB Federazione Italiana Bocce Basilicata Angela Laguardia, la FITET Federazione Italiana Tennis Tavolo Basilicata, la FISO Federazione Italiana Sport Orientamento Basilicata e l’ A.S.D. Avigliano Calcio 1927.

L’Amministrazione Comunale ha inteso consegnare una targa di riconoscimento a tutte le associazioni che hanno aderito a questa giornata oltre a coloro che si sono distinti nel mondo dello sport.

La serate si sono concluse, Sabato sera con l’esibizione degli allievi e allieve della scuola Teka Dance in un saggio di danza, e a seguire lo spettacolo con Felice Costante e Daniele Damiano, Domenica sera con Dj set in compagnia di Dj Range.

La manifestazione ha anche rappresentato un’opportunità per promuovere il turismo locale, con molti visitatori che hanno approfittato dell’occasione per scoprire le bellezze naturali e culturali di Ruoti, ripercorrendo anche il percorso di Ruoti Graphic Novel con le grandi immagini collocate sui muri delle case nel centro storico, sostenuto in audio dall’emozionante narrazione di Rota.

Afferma il sindaco Avv. Franco Gentilesca:

“Il successo di “Ruoti in Sport” dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di coesione sociale, promozione del benessere e valorizzazione del territorio.

Le giornate del 6 e 7 Luglio rimarranno nella memoria dei partecipanti e della comunità come un esempio di come lo sport possa unire, ispirare e far crescere”.

L’amministrazione comunale esprime la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, alla Presidente Dalila Donnaianna, e a tutti i soci, della ProLoco Ruoti che hanno collaborato attivamente come supporto all’evento e staff, insieme ad altri giovani volontari Federico Mancino, Luigi Donnaianna, nonché agli uffici comunali, e danno appuntamento al prossimo anno, con l’auspicio di rendere “Ruoti in Sport” un’esperienza sempre più ricca e coinvolgente per tutti.

Ecco le foto degli eventi sportivi proposti a Ruoti.