Potenza, Sindaco Telesca: “ho ricevuto dal mio predecessore la fascia tricolore. Un altro passo e poi potrò finalmente iniziare a lavorare per la città che amo”. I dettagli

Nella mattinata, nella sala dell’arco del Palazzo di città è avvenuta la cerimonia di consegna della fascia di sindaco.

Mario Guarente, sindaco uscente ha donato la sua fascia a Vincenzo Telesca, eletto nella consultazione elettorale dello scorso giugno.

La cerimonia, messa in calendario quale prologo della giornata di domani 10 luglio, dedicata alla proclamazione del nuovo sindaco e dei nuovi consiglieri comunali si è resa necessaria in quanto l’attuale sindaco Guarente non potrà partecipare alla cerimonia ufficiale di domani, per improrogabili impegni presi in precedenza.

Alla presenza del presidente del Consiglio comunale Bernabei, di alcuni consiglieri comunali, vecchi e nuovi, della segretaria generale Maria Grazia Fontana, dei rappresentanti della stampa locale, dei dirigenti e dei dipendenti comunali della sede di piazza Matteotti, il sindaco Guarente ha tenuto un breve discorso di augurio al neo sindaco Telesca che ha voluto salutare e ringraziare gli intervenuti, dando a tutti appuntamento alla cerimonia ufficiale di proclamazione.

Commenta il neo sindaco di Potenza Vincenzo Telesca:

“Ho ricevuto dal mio predecessore Mario Guarente, con il presidente del Consiglio Rocco Bernabei, la fascia tricolore.

Ringrazio entrambi per il servizio svolto per la nostra Comunità.

Domani poi sarà la volta della proclamazione ufficiale in Corte d’Appello e poi potrò finalmente iniziare a lavorare per la città che amo, Potenza!

Non vi deluderò, voi però statemi vicino”.