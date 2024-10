Un traguardo significativo a Potenza: oltre 50 attività commerciali hanno aderito al progetto “Barriere ZERO”. I dettagli

In soli due mesi, il progetto “Barriere ZERO, Potenza per TUTTI” ha raggiunto un traguardo significativo: il logo è stato consegnato a più di 50 attività commerciali accessibili del capoluogo lucano.

C’è chi era già accessibile e chi ha deciso di realizzare piccoli interventi per rispondere positivamente al progetto.

L’obiettivo è continuare senza sosta, sensibilizzando la cittadinanza e gli esercenti sull’importanza dell’accessibilità e promuovendo un vero e proprio cambiamento culturale.

Flavio Olita e i ragazzi del Forum dei Giovani di Potenza, se pur consapevoli che il percorso sia ancora all’inizio, non si dicono del tutto soddisfatti della risposta ricevuta finora, in quanto sono tante le attività del centro storico e zone limitrofe non ancora accessibili.

“Invitiamo tutti i commercianti ad aderire al progetto per rendere la propria attività barriere zero, ricordando che l’accessibilità è un diritto fondamentale e che non è ammissibile che nel 2024 ci si fermi ancora davanti alle barriere architettoniche, in un mondo in continua evoluzione”.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di esercizi commerciali.

Si invitano tutte le attività accessibili a scrivere alla mail forumdeigiovani@comune.potenza.it per la consegna della vetrofania del progetto!