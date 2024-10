Potenza: per lavoro d’ufficio si cercano queste figure

Di nuovo a tu per tu con il dott. Angelo Triani, agente in attività finanziaria per Fiditalia in Basilicata.

Dott. Triani buongiorno, in Basilicata lei è uno dei punti di riferimento per il comparto del credito al consumo. Ci racconti la sua passione.

La mia passione per questa professione è nata diversi anni fa ed è cresciuta nel tempo. In principio, la relazione con le persone, la possibilità di stare a contatto con la gente mi ha portato a scegliere un’attività commerciale economico-finanziaria.

Mi sono “lanciato” nel settore del credito al consumo supportato da Fiditalia, di cui ho sposato la vision incentrata sul ruolo di consulente per le famiglie che richiedono un finanziamento e sull’innovazione per velocizzare il lavoro e la risposta al cliente finale.

Parliamo del vostro sito web: su www.triani.retefiditalia.it è riportata un’intera area dedicata alla ricerca di personale, di quali figure avete bisogno?

Valutiamo figure professionali con esperienza nel settore del credito al consumo, prestiti personali e cessioni del quinto e poniamo particolare attenzione, sempre, alle candidature di profili commerciali. Inoltre è sempre aperta la candidatura per le posizioni di call-center interno, sia nell’agenzia di Potenza che in quella di Matera.

Come ci si può candidare per un colloquio?

Esiste un’area dedicata sul nostro sito www.triani.retefiditalia.it, con alcune utili informazioni sui profili che ricerchiamo. E’ possibile inviare il curriculum via e-mail a diragenzia.triani@retefiditalia.it

Sappiamo che avete una convenzione con l’Unibas per tirocini curriculari ed extracurriculari, alcuni tirocinanti sono poi rimasti in pianta stabile nelle vostre agenzie?

Assolutamente sì: uno dei nostri obiettivi è proprio quello di far crescere le risorse al nostro interno, per poi assumerle in modo tale che l’azienda possa contare sempre su collaboratori giovani e qualificati.

Avete in mente nuove aperture per il 2025?

Al momento no, ma tutto dipenderà dalla crescita delle risorse interne. Può capitare, ad esempio, che ci sia necessità di aprire una nuova agenzia, per cogliere nuove opportunità di business e contestualmente sia giunto il momento per consentire la crescita professionale di un nostro collaboratore pronto ad assumere il ruolo di responsabile di agenzia.

Salutiamo il dott. Triani ringraziandolo come sempre per la sua disponibilità nel raccontarci le novità della sua azienda e augurandogli un fortissimo in bocca al lupo.

Siamo orgogliosi di trovare, in realtà territoriali come la Basilicata, aziende come questa che mantengono sempre un approccio ed un impatto positivi nei confronti del mercato.