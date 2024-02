Variante di Maratea: milioni in arrivo! I dettagli

Gli effetti della programmazione concordata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas produrrà per il 2024 e per il 2025 l’avvio di almeno 65 interventi, per un importo complessivo superiore ai 7,6 miliardi di euro, tenuto conto delle risorse già allocate e di quelle stanziate negli anni 2023-2024 per il finanziamento del contratto di programma di Anas (pari a 6 miliardi).

Per la Basilicata, 105 milioni per la variante di Maratea.

Le opere oggetto di finanziamento sono quelle che – ad oggi – hanno un maggior avanzamento progettuale e procedurale.

Eventuali risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 consentiranno di finanziare ulteriori interventi programmati nel territorio lucano.

Soddisfazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini:

“Siamo determinati ad ascoltare le esigenze dei territori e a recuperare decenni di troppi No”.