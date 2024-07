Vecchia Bolletta di luce e gas addio: ecco cosa cambia

Vecchia bolletta addio, tra un anno si cambia.

Come spiega today “l’obiettivo è rendere più trasparenti le voci che determinano la spesa e permettere agli utenti di verificare subito qual è la tariffa applicata dal proprio fornitore.

Che le bollette non siano così facilmente decifrabili è cosa risaputa.

La “riforma” del 2014 che avrebbe dovuto semplificare i contenuti delle bollette è infatti riuscita nel suo intento solo a metà.

Col risultato che per molti utenti gli elementi essenziali di spesa restano ancora oggi difficili da comprendere.

Con le nuove bollette di luce e gas verrà fatto un passo ulteriore verso la semplificazione.

Come spiega l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), ci sarà “un frontespizio uguale per tutti” i gestori, “con le principali informazioni generali, uno ‘Scontrino dell’energia’, per capire a colpo d’occhio consumi e prezzi, e un Box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte”.

Per adeguarsi alla novità i fornitori avranno dodici mesi di tempo.

In sostanza le nuove bollette debutteranno il 1° Luglio del 2025.

L’ufficialità è arrivata venerdì con una comunicazione della stessa Arera.

Il percorso che ha portato a rivedere la “bolletta 2.0” (introdotta ormai 10 anni fa) è stato lungo e ha coinvolto imprese, consumatori e stakeholder.

La nuova bolletta di luce e gas sarà dunque composta da:

Frontespizio unificato: la prima facciata in cui è indicato l’importo da pagare e altre informazioni essenziali sul contratto e tipo di servizio.

Scontrino dell’energia: oltre ai codici Pod e Pdr, in questa parte verrà spiegato come è stato determinato l’importo. Ci sarà dunque un dettaglio sulla “quota consumi” e la “quota fissa”, più la “quota potenza” per l’energia elettrica, e verranno elencate tutte le voci di spesa. In questa sezione, spiega Arera, saranno riportate separatamente anche l’Iva e le accise, eventuali bonus, altre partite (interessi di mora, prodotti e/o servizi aggiuntivi etc.) e il canone Rai;

Box offerta: permetterà all’utente di verificare che l’offerta scelta sia correttamente applicata;

Elementi informativi essenziali: questa sezione riporterà tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche della fornitura. Ovvero: letture e consumi, ricalcoli, informazioni storiche sui consumi e la potenza massima prelevata, stato dei pagamenti e rateizzazioni.