Ore contate per l’inizio dello slalom “Coppa Città di Corleto Perticara- Memorial Angelo Gilson Montano”. I dettagli

Sulle strade del cuore dell’Appennino Lucano si contano solo le ore: è ormai disegnata la linea di partenza sulla Statale 92 Appia da dove domattina, a partire dalle ore 9.30 scatterà dalla soglia dell’abitato del paese, il via della “Coppa Città di Corleto Perticara- Memorial Angelo Gilson Montano”, alla sua quinta edizione balzata nel Campionato Italiano Slalom ACI SPORT, con il record di centoventidue piloti iscritti, già arrivati nel piccolo borgo della provincia di Potenza per le verifiche sportive e tecnici.

Una comunità di poco più di milleduecento abitanti, con la sua Amministrazione comunale in prima linea ed il contributo del P.O. Val D’Agri, che si è preparata al meglio per ospitare l’evento e che condividerà con centinaia di sportivi e di appassionati la propria essenza storica e culturale, e persino gli spazi, che rivelano le preziose tracce di un passato importante e del suo grande ruolo di centro propulsore dell’insurrezione lucana al dominio borbonico: piazza Plebiscito accoglierà le vetture per le verifiche e la Pro Loco ha organizzato uno spettacolo di intrattenimento con degustazione di prodotti tipici; il Municipio, dove è conservata la celebre bandiera del 16 agosto che partecipò alla marcia di Potenza, sarà sede di direzione gara, segreteria e sala stampa, le sale museali saranno visitabili ed ospiteranno domani, verso le ore 16.30, la cerimonia di premiazione ed un ricco buffet.

Dichiara il presidente dell’Automobile Club Potenza e componente della giunta sportiva ACI Salomone Bevilacqua:

“Corleto Perticara è una gara che ho nel cuore e questo incantevole borgo, con il suo percorso incastonato tra i boschi della Val d’Agri, dal punto di vista sportivo misto veloce e molto tecnico e competitivo, la straordinaria collaborazione e l’ospitalità del Comune, merita la ribalta nazionale.

Non ci resta che assistere allo spettacolo tricolore”.

E di spettacolo e di grande agonismo si tratterà domani, per la presenza di tanti specialisti della disciplina, dai principali candidati alla vittoria ai protagonisti di tutte le categorie ed anche della gara turistica slalom, nella composizione del ricco e numeroso elenco iscritti.

Il numero uno del leader di classifica posto sulle fiancate della sua rossa Radical SR4 Suzuki, è del campano Salvatore Venanzio.

Lo segue, con il numero due e su vettura gemella, il siciliano Emanuele Schillace.

Tra i tredici iscritti nel gruppo E2 SC, quello delle potenti e spettacolari sportcars, ben sei sono i piloti a caccia di punti per il loro cammino in campionato.

Oltre a Venanzio e Schillace, completano il sestetto Luigi Vinaccia su Osella PA 6/9 Honda, Giuseppe Palumbo su Chiavenuto Suzuki, Domenico De Gregorio e Domenico Palumbo, entrambi al volante di una Radical SR4 Suzuki. Saranno da osservare con attenzione anche il pilota potentino Carmelo Coviello, vincitore delle due ultime edizioni al volante della sua Osella PA21, il materano di Policoro Antonio Lavieri, su Radical SR4 Suzuki, l’under 23 Antonio Ruocco su Radical Prosport e la lady figlia d’arte Filomena Palumbo, alla sua seconda gara slalom, su Viali Suzuki.

Con ventitré nomi tra le fila, il Gruppo N risulta essere quello numericamente più consistente.

Occhi puntati sul duello tricolore tra i giovanissimi Domenico Murino e Raffaele Ferrara attesi al via su Peugeot 106. Dodici gli iscritti in Gruppo Racing Start e altrettanti quelli in Gruppo Speciale Slalom.

Tra i primi a correre per il Campionato Italiano Slalom sono Francesco Turchiarulo su Peugeot 106 e “King Dragon” su Mini Cooper S; tra i secondi, a portare il tricolore in gara ci pensano Alfredo e Angelica Giamboi su Fiat X 1/9 e Rossella Pappalardo, attuale leader della classifica femminile di campionato, al volante della sua inconfondibile Fiat 500 rossoblu.

Tra gli undici del Gruppo E1 Italia spiccano le presenze di Bruno Fallara su Fiat 127 Sport e di Salvatore Sammartino su Peugeot 106.

A doppia cifra anche il Gruppo E2 SH con dieci presenze.

Tra loro, ad animare la sfida in chiave campionato ci penseranno il giovanissimo Giuseppe Catalano su Chevy Coupé Yamaha, Leo dei Ceci su Fiat Punto Suzuki e Donato Catano su A 112 Suzuki.

Sei i kart cross in gara con Fabio Gargiulo e Giuseppe Esposito attesi protagonisti del solito spettacolare duello tricolore.

Completano il ricco elenco iscritti dello Slalom Città di Corleto quattro piloti in Gruppo Racing Start Plus e otto piloti, equamente suddivisi coppie di due, nei rispettivi gruppi A, bicilindriche, prototipi ed E2 SS: in Gruppo A a vestire il tricolore ci pensa Alessio Massini su Peugeot 106; tra le bicilindriche Pierluigi Bono su Fiat 500 e tra le formule Adriano Ricci su Formula Gloria B5 Evo Suzuki, che in gara dovrà vedersela con il locale Berardino Vaccaro su Formula Tatuus Suzuki.

La corsa inizierà con il passaggio delle ventitre vetture della specialità turistica slalom, con la massiccia presenza dei piloti del Historic Club Lupi della Lucania ma anche con i portacolori dei Club Irpinia Motorsport, Historic Club Castrovillari, Policoro Corse Veteran e Sport, Power Racing e Scuderia Vesuvio.

Il programma della competizione, organizzata dalla scuderia Basilicata Motorsport e valida anche per il 21° Campionato Interregionale CPB, inizia oggi sabato 27 luglio, con le verifiche tecniche e sportive nel Municipio di Corleto, ed entrerà nel vivo domani, domenica 28 luglio, con la partenza del giro di ricognizione, alle ore 9.30, e con le tre manches di gara, a seguire fino alle 15.30 circa.

La strada statale 92 sarà chiusa al traffico dalle ore 7.30 fino al termine della corsa.

La linea di partenza è fissata sulla soglia dell’abitato di Corleto.