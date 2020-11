Vietri di Potenza: contributo di 500 euro per i nuovi nati! Ecco i dettagli

“Nasco a Vietri”, con un contributo alle famiglie di 500 euro per ogni nato e il “Piano di Protezione Civile Comunale”, redatto ed in approvazione a 40 anni dal sisma del 1980.

Sono questi i due punti più importanti che l’amministrazione comunale porterà nel consiglio comunale di lunedì 23 novembre.

Il progetto “Nasco a Vietri” è stato studiato e realizzato dall’amministrazione comunale.

500 euro per ogni nato vietrese, sia per i nuovi nati a partire da oggi, che per i nati dal 1° gennaio 2020.

La misura è riferita anche alle famiglie che hanno deciso di adottare bambini e sarà valida anche per i prossimi anni.

Il Sindaco, diventato papà proprio nei giorni scorsi, ha annunciato che non farà alcune richiesta:

“Ma sarò ugualmente felice per tutti gli altri.

In queste settimane, anche io, sto avendo modo di comprendere come sia economicamente difficoltoso prepararsi ad accogliere al meglio una nuova nascita. Ecco perché sono felice, nel mio piccolo, di provare a sostenere i genitori che hanno deciso di regalarsi (e regalare) tale gioia in questo periodo tanto difficile”.

Il 2020 è stato un anno difficile e “Nasco a Vietri” rientra tra le misure che l’amministrazione comunale ha messo in campo per sostenere le famiglie nell’ambito del più ampio progetto denominato “Vietri Comunità Solidale”.

Nella stessa seduta, l’amministrazione comunale procederà all’approvazione del “Piano di Protezione Civile Comunale”.

Il Piano è stato redatto a seguito di numerosi incontri, confronti e proposte, fatte con il mondo associativo e professionisti dei vari settori della comunità vietrese.

Il Piano, redatto con il supporto tecnico dell’architetto Severino Macellaro, sotto la direzione del responsabile dell’UTC del Comune, ing. Nicola Pepe, sarà anche disponibile on-line e riguarderà anche l’installazione di apposita segnaletica su tutto il territorio comunale.

La comunità vietrese era sprovvista di questo Piano ormai da decenni e la sua approvazione ricade proprio in un giorno di grande importanza, quale l'anniversario del sisma.



