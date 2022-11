Vietri di Potenza in campo per dire NO alla violenza sulle donne! Ecco le iniziative in programma

Ricco il programma di iniziative a Vietri di Potenza per il 25 novembre, in occasione della “Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne”.

Come ogni anno, la comunità vietrese si mobilita per sensibilizzare sul tema e provare ad eliminare questo fenomeno che purtroppo ogni anno miete vittime innocenti.

Il programma del 25 novembre a Vietri prevede alle ore 18:00 la Santa Messa presso la Chiesa Madre.

A seguire, una fiaccolata in memoria delle Donne vittime di violenza, che partirà da piazza XXIII Novembre e percorrerà le vie del paese, fino ad arrivare davanti al Municipio.

Seguirà, un incontro sul tema.

Interverranno:

il sindaco Christian Giordano;

il parroco don Salvatore Dattero;

Simona Bonito (Consigliera di Parità della Provincia di Potenza);

Mariangela Adurno (Comitato Donne Lucane tra storia e memroia);

Carmine Manzella (presidente Consulta Giovanile Vietri), Maria Garofano (Centro Antiviolenza Aretusa), Brunella Ranaldo (responsabile progetto educativo e in interventi assistiti con gli animali) e Franco Priore (Sportello Sociale CRI Comitato Melandro).

L’incontro verrà moderato dal giornalista Claudio Buono.

Durante il convegno sarà possibile visitare la mostra dell’artista e pittrice Lucia Bonelli.

Durante la giornata in paese verranno installate opere, scarpe rosse, ritratti, foto e poesie avente come tema il NO alla violenza sulle Donne.

La giornata è organizzata dal Comune di Vietri di Potenza, con la preziosa collaborazione della Consulta Giovanile Vietri, Vietri & La Movida, CRI Comitato Melandro, Pro Loco, Protezione Civile, Giacche Verdi, Famiglie in Cammino, Agio, Avis e con l’ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza.

Negli anni scorsi a Vietri di Potenza sono state già inaugurate diverse opere per dire NO alla violenza sulle donne, come la panchina rossa, la mattonella contro la violenza e altre installazioni per le vie del paese.

Di seguito la locandina con i dettagli.

