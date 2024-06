Viggiano, atleti pronti per il Trofeo XCO delle due Pinete: ecco i leader del circuito

L’edizione numero sette del Trofeo XCO delle due Pinete a Viggiano ha un volto pressochè definito a livello organizzativo, questo grazie all’impulso del Team Bykers Viggiano che ha curato impeccabilmente l’allestimento.

La gara di mountain bike cross country è compresa nel calendario del circuito X-Country (a carattere interregionale promosso dai comitati FCI di Campania, Basilicata e Calabria).

Per Domenica 30 Giugno, il clichè prevede il ritrovo alle 8:00 in via Aldo Moro presso il centro polifunzionale cittadino, la prima partenza alle 10:00 con esordienti e allievi, la seconda alle 11:30 circa con juniores, élite, under 23 e amatori, chiusura alle 12:30 con i G6 promozionali (12 anni).

Ci si attende un gran seguito di pubblico ad ammirare le gesta degli atleti lungo il percorso di 3,7 chilometri da ripetere più volte tra due pinete, di cui una abbastanza tecnica caratterizzata dall’alternarsi di single track, per poi percorrere un tratto cittadino per raggiungere l’altra pineta con tratti tecnici e veloci.

Nutrita è la presenza di atleti, in prevalenza quelli lucani che si contenderanno le maglie di campione regionale FCI Basilicata ristrette solo alle categorie esordienti, allievi e juniores sia uomini che donne.

Ecco i Leader del Circuito X-COUNTRY dopo quattro prove (SOLO AGONISTI):

Esordienti uomini primo anno: Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano)

Esordienti uomini secondo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike)

Esordienti donne: Margherita Graziano (Federal Team Bike)

Allievi uomini primo anno: Giovanni Russo (Federal Team Bike)

Allievi uomini secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)

Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)

Juniores: Domenico Esposito (Federal Team Bike)

Under 23: Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone)