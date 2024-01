Viggiano inaugura l’anno Olimpico e Paralimpico con questo importante appuntamento! I dettagli

Si terrà Lunedì 22 Gennaio, alle ore 10.30, presso la splendida cornice del Teatro Comunale “Francesco Miggiano”, l’iniziativa dal titolo “Orientamento Sportivo, Paralimpico e Inclusivo: incontro tematico sullo sport quale volano per l’integrazione sociale e la sana relazione emozionale a partire dalla scuola“.

Si tratta di un appuntamento molto importante che consente alla Basilicata e alla Val d’Agri di inaugurare, con lo spirito giusto, l’anno Olimpico e Paralimpico che culminerà nel mese di agosto con i Giochi di Parigi 2024.

L’evento, infatti, vedrà la partecipazione di Gianfranco Paglia (Medaglia d’oro al Valor militare, consigliere del ministro della Difesa e Capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa).

L’incontro è stato organizzato dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici) in collaborazione con il Comune di Viggiano.

Interverranno, a tal proposito, nel corso della mattinata:

Tonino Iallorenzi (Delegato Regionale FISDIR),

il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala,

l’Assessore allo Sport Paolo Varalla e l’Assessore alle Politiche Sociali Rosita Gerardi.

Saranno presenti, inoltre, a testimonianza della particolare sensibilità rispetto al tema da parte delle maggiori istituzioni sportive regionali, Emilio Fittipaldi (Presidente LND Basilicata) e Francesco Iasi (Coordinatore SGS della FIGC Basilicata).

È importante sottolineare che, alcune classi dell’Istituto Comprensivo “L. De Lorenzo” di Viggiano, parteciperanno attivamente all’ iniziativa.

In particolar modo, gli alunni della scuola secondaria di primo grado avranno la possibilità di intervenire e di interagire con i relatori.

Ci sarà spazio, in conclusione, anche per il racconto dell’esperienza di crescita umana e sportiva, sempre in relazione al tema oggetto del momento di condivisione, da parte degli operatori di alcune associazioni sportive che operano con successo sul territorio della Val d’Agri.

Modererà il dibattito e coordinerà gli interventi il giornalista Andrea Mario Rossi.