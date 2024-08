Viggiano: “La Montagna Grande Incontra i Suoni del Sud Italia”. La novità di quest’edizione

Al via domani, mercoledì 14 agosto, il Festival di Musica Popolare: “La Montagna Grande Incontra i Suoni del Sud Italia.”

L’ottava edizione dell’iniziativa, organizzata come sempre da “Gli Amarimai” in collaborazione con il Comune di Viggiano, arriva ai nastri di partenza con una novità importante che riguarda il rispetto della natura e la sostenibilità ambientale.

Il Gal Lucania Interiore, infatti, ha scelto di finanziare il progetto “La Montagna Grande Incontra i Suoni del Sud Italia: Let’s have fun in plastic free model.”

Il progetto prevede l’acquisto e l’utilizzo, da parte degli organizzatori, di materiali idonei alla consumazione di cibi e bevande compostabili e biodegradabili.

Gli organizzatori, inoltre, si impegneranno nella distribuzione del suddetto materiale a quanti, nelle giornate del 14 e 15 agosto, accederanno alle aree dedicate ai turisti che trascorreranno le loro giornate sulla Montagna Grande in attesa dell’evento serale.

Non solo musica, relax e divertimento, ma anche il doveroso rispetto per la natura e per l’ambiente.

