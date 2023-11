Violenza sugli operatori sanitari: a Villa D’Agri un’iniziativa per riconoscere e prevenire tale fenomeno. I dettagli

“Atti di violenza sugli operatori sanitari: riconoscere e prevenire i fenomeni di violenza e molestie. Analisi del fenomeno e strategie per non esserne bersaglio” è il titolo del convegno Ecm (Educazione Continua in Medicina) in programma il prossimo 2 dicembre nel Centro Sociale di Villa D’Agri (Pz), dalle 8 alle 14.

Ad organizzarlo l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza e l’Ordine degli Psicologi della Basilicata.

Nel corso dell’incontro, l’argomento sarà trattato sotto diversi aspetti ed approfondito attraverso le relazioni di esperti.

Ad introdurre i lavori:

la Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza Serafina Robertucci,