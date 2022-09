600 euro a persona con questo bonus: ecco i dettagli

Il Comune di Vietri di Potenza ricorda agli interessati che:

“fino al 24.10.2022 sarà possibile presentare la domanda per richiedere all’Inps un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Si tratta del cosiddetto ‘Bonus Psicologo’, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021.

Il beneficio è di massimo 600 euro per persona, in base all’Isee, ed è fruibile per sedute di psicoterapia presso i professionisti che hanno aderito all’iniziativa.

Come fare domanda?

La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ dal portale https://www.inps.it con SPID o Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento)”.

