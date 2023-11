A Calvello piantumati alberelli per i bambini nati nel 2023, seme della società del futuro. Ecco le foto

Coldiretti Basilicata ha celebrato a Calvello, assieme all’amministrazione comunale, al consorzio forestale Ge.Fo.Cal e alla locale stazione dei carabinieri forestali, la giornata nazionale dell’albero, con la piantumazione di alberelli per i bambini nati nel 2023 e la consegna degli attestati alle famiglie.

Da sempre Coldiretti dimostra attenzione al verde, importante perché migliora anche la qualità della vita nei nostri territori considerato che una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili mentre un ettaro di piante è in grado di aspirare dall’ambiente ben 20mila chili di anidride carbonica (CO2) all’anno.

Sottolinea la Coldiretti lucana:

“In una situazione di cambiamenti climatici con ondate di calore sempre più intense e persistenti è strategica la presenza e la gestione del verde urbano tanto che un parco di grandi dimensioni può abbassare il livello di calore da 1 a 3 gradi rispetto a zone dove non ci sono piante o ombreggiature verdi”.

All’evento di Calvello, sono intervenuti, oltre agli alunni dell’istituto comprensivo “V. Alfieri”:

il sindaco, Anna Cantisani,

il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani,

il presidente Ge.Fo.Cal, Adriana Vitacca,

il responsabile regionale Coldiretti Donne, Alba Giuditta Di Lucchio,

il responsabile Federpensionati Coldiretti, Leonardo Gorgoglione,

la responsabile provinciale Coldiretti Giovani, Carmen Canosa.

La responsabile Donne Impresa, Alba Di Lucchio, ha evidenziato:

“Siamo orgogliosi noi di Coldiretti di rappresentare il modo virtuoso capace di coniugare economia e ambiente, uomini e donne coraggiose che dimostrano come sia possibile creare valore e lavoro prendendosi cura del posto in cui si vive.

Perché noi coltiviamo bellezza, quella che si vede negli occhi dei bambini e l’augurio che la speranza non si perda negli occhi delle famiglie“.

Per la responsabile provinciale Coldiretti Giovani, Carmen Canosa:

“iniziative di sensibilizzazione come questa sono stimolanti per i bambini affinché apprendano comportamenti corretti a tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente che li circonda con l’augurio che possano crescere in un mondo più green, in maniera più consapevole e più responsabile.

I bambini, sono il seme della società del futuro nonché la nostra speranza più vera“.

Ecco le foto.