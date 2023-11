Potenza: una serata con l’assistente sociale Garun Jasvir per indagare sugli effetti e dinamiche che vivono le donne vittime di violenza. I dettagli

Venerdì 24 Novembre 2023 alle ore 20:00 nel Grande Albergo di Potenza è in programma l’incontro sul tema “Modalità di intervento nel recupero delle competenze genitoriali in donne vittime di violenza” organizzato dal Rotary clubTorre Guevara.

Ospite della serata Garun Jasvir, una giovane assistente sociale, laureatasi all’Università La Sapienza di Roma, dove ha potuto studiare le azioni di supporto verso questo target analizzandone gli effetti e dinamiche in particolare sui programmi messi a punto per il recupero delle competenze genitoriali delle donne dopo i traumi, che hanno portato a risultati positivi.

Un momento di riflessione, che la presidente del club Anita Sassano che nella vita professionale guida una impresa sociale ha voluto fortemente e che ha trovato il sostegno di tutti i soci.

“Si avvicina la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dalle Nazioni Unite, sicuramente importantissima per accendere i riflettori e sensibilizzare, ma la differenza la fanno le azioni quotidiane per aiutare chi vive queste condizioni, non dimentichiamo che il problema risiede principalmente in riconoscere le forme di violenza”.

Così la presidente del club Rotary Torre Guevara, che si aspetta una serata ricca di spunti di riflessione.

“La cronaca, ci ricorda purtroppo l’ennesimo femminicidio, la violenza è dentro le mura domestiche e questa iniziativa proposta dal nostro club, con il prezioso contributo dei giovani de Rotaract, mira a mettere in luce le buone pratiche, a studiarle, a replicarle e migliorarle, perché c’è tanto da fare per il suppurto di chi ha subito violenza.