A Lagonegro una serata di letture dedicata al grande poeta tricaricese, nel centenario dalla nascita e in occasione dei settant’anni dalla morte. I dettagli

Il 15 Dicembre 2023, alle ore 18:00, nella cornice di Palazzo Corrado, a Lagonegro, l’associazione culturale “La Setta dei Poeti estinti” terrà una serata di letture dedicata al grande poeta tricaricese, nel centenario dalla nascita e in occasione dei settant’anni dalla morte.

L’evento è promosso dall’amministrazione comunale di Lagonegro.

Spiega Salvatore Falabella, primo cittadino di Lagonegro:

“Quella per Rocco Scotellaro è una serata a cui come Sindaco e come amministrazione comunale teniamo molto.

Rocco Scotellaro è una figura cardine nel panorama poetico e politico della Basilicata, ma non solo.

Non bisogna dimenticare, infatti, che fu un intellettuale a tutto tondo, con una grande formazione umanistica ma anche una forte passione politica che lo portò a essere il più giovane sindaco d’Italia, nella sua Tricarico.

La serata dedicata a Scotellaro cade in occasione del centenario dalla nascita e nel giorno del settantesimo anniversario della morte ed è una iniziativa che va inserirsi nel programma di valorizzazione del territorio di Lagonegro, un’occasione per tutti cittadini per riscoprire una delle voci più importanti della nostra regione”.

Spiega Mara Sabia, attrice e poetessa di origini aviglianesi, partner del progetto culturale “La Setta dei Poeti estinti”:

“Durante questo incontro vogliamo tracciare un profilo diverso di Rocco Scotellaro che non era solo il ‘poeta dei contadini’, come troppo spesso è stato definito, ma era anche una delle voci più importanti nella poesia del Novecento italiano, senza dimenticare quella dimensione politica che pure torna nei suoi versi e per cui tanto si adoperò.

Nonostante venisse da un territorio all’epoca di estrema periferia com’era la Basilicata seppe far conoscere i propri versi e la propria voce, imponendosi come uno dei poeti più importanti del Novecento”.

Conclude Emilio Fabio Torsello, giornalista e fondatore del progetto “La Setta dei Poeti estinti”:

“Siamo onorati dell’invito del Sindaco di Lagonegro, Falabella che ha voluto sostenere e valorizzare questa serata dedicata a una figura importante come quella di Rocco Scotellaro che andrebbe riscoperta anche nei programmi scolastici, come esempio di impegno intellettuale e politico”.

L’ingresso all’incontro è gratuito.

Ecco la locandina dell’evento.